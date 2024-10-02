لبنان: 1873 شهيدا و9134 جريحا منذ 8 أكتوبر .. والاحتلال يواصل شن غاراته

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قالت وحدة إدارة الكوارث اللبنانية في تقريرها الدوري إن "العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث ارتفع إلى 1873 شهيدا و9134 جريحا".

وأضافت: "عدد النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي فاق المليون نازح، بينهم 155 ألفا و600 مسجلين في مراكز الإيواء".

وليل الثلاثاء-الأربعاء، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته، وشهد منتصف الليلة عدة غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية متفرقة في الجنوب، طالت: أرنون قضاء النبطية، ومدينة النبطية، وسنيا قضاء جزين، وغارة أخرى استهدفت مرتفعات الريحان قضاء جزين.

وطال القصف الإسرائيلي بيروت، منها، مناطق الرويس، الجاموس، والعمروسية، والشويفات، والشياح، ومنطقة غاليري سمعان والحدث، إضافة إلى "حي الأميركان" على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أغار الطّيران الحربي الإسرائيلي، الثلاثاء، على العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفاً في الغارة الأولى مبنى "سيلفر تاور" السكني في محيط مستشفى الزهراء في الضاحية.

أما الغارة الإسرائيلية الثانية، فاستهدفت شقة داخل مبنى قرب دوار الجندولين في محيط السفارة الكويتية في بيروت.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان، أسفر حتى صباح الثلاثاء عن سقوط 1073 شهيدا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ ، إضافة إلى إصابة الآلاف.

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