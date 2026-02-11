  1. إيران
  2. المجتمع
١١‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٤:٢٩ م

أهواز تؤكد وفاءها للثورة.. لا صوت يعلو فوق الوحدة والصمود

في مدينة أهواز جنوب غرب البلاد خرجت الحشود بمختلف أطيافها في مسيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ؛ ذكرى ليست مجرد محطة تاريخية، بل عهد متجدد بالثبات على المبادئ والولاء لنهج مفجر الثورة وقيمها الأصيلة.

أفادت وكالة مهر للأنباء في مدينة أهواز جنوب غرب البلاد خرجت الحشود بمختلف أطيافها في مسيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية لا صوت يعلو فوق صوت الوحدة والصمود في شوارع وساحات مدينة أهواز جنوب غربي إيران، حيث عبّرت الجماهير بمختلف أطيافها وقومياتها عن تمسكها بالثورة الإسلامية ومسارها، خلال مسيرات إحياء ذكراها السنوية.

وردّد المشاركون شعارات تؤكد المضيّ على نهج الثورة، معتبرين أن هذه الحشود دلالة على المقاومة والاستقامة والسير في سبيل الحقوق. كما عبّروا عن رفضهم للهيمنة الأجنبية وتمسكهم بالدفاع عن سيادة الوطن، مؤكدين أن الضغوط والتهديدات لن تضعف إرادة الشعب الإيراني.

