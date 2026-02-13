ما الذي يحدث في مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن روداو، أفادت مصادر في منظمات إنسانية بأن معظم عائلات عناصر تنظيم داعش الأجانب غادرت مخيم الهول بمحافظة الحسكة بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية.

وأعلن مصدر في إحدى المنظمات الإنسانية: "أصبح قسم الأجانب في مخيم الهول شبه خالٍ منذ انسحاب قوات سوريا الديمقراطية أواخر يناير/كانون الثاني وتسليم المخيم إلى قوات الأمن السورية".

وذكر مصدر آخر أن 20 عائلة فقط لا تزال موجودة في القسم المخصص للأجانب، والذي كان يخضع لإجراءات أمنية مشددة ويضم عددًا كبيرًا من النساء والأطفال من روسيا والقوقاز وآسيا الوسطى.

وأضاف: "تم تهريب جزء كبير منهم إلى إدلب ومحافظات أخرى، بينما دخل عدد قليل منهم إلى الأقسام المخصصة للسوريين داخل المخيم".

أفادت مصادر وشهود عيان أن بعض سكان المخيم السوريين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألف نسمة، بالإضافة إلى عراقيين يزيد عددهم عن 2200 نسمة، قد غادروا المخيم أيضاً.

وصرح مصدر في إدارة المخيم، تابع لوزارة الداخلية السورية، لوكالة فرانس برس بأن السلطات لا تزال تحصي السكان، دون أن يؤكد فرار أي شخص من المخيم.

