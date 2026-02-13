شمخاني: رد إيران على أي مغامرة عسكرية سيكون ساحقاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال علي شمخاني، أمين مجلس الدفاع الإيراني، لقناة الجزيرة: "يمثل برنامج الصواريخ خطاً أحمر بالنسبة لنا، وهو غير قابل للتفاوض. لا يمكن للكيان الصهيوني أن يُقدم على أي خطوة دون دعم أمريكي مباشر".

وأضاف شمخاني: "سنرد بقوة وحزم ومناسبة على أي مغامرة ضد إيران. مستوى جاهزيتنا العسكرية عالٍ، وثمن أي خطأ في التقدير سيكون باهظاً".

وتابع: "إن تجنب أي تحركات تُزعزع استقرار المنطقة وأمنها هو المسار الأمثل لجميع الأطراف. إذا كانت المفاوضات واقعية وخالية من المطالب المتطرفة، فبإمكانها أن تسير في الاتجاه الصحيح وتخدم مصالح الجميع".

وأكد قائلاً: "إن التحركات الدبلوماسية في المنطقة تهدف إلى تعزيز الخيار السياسي وخفض حدة التوتر".

قال شمخاني: "لقد أصبح الوضع الأمني في المنطقة معقداً للغاية ويتطلب آلية خاصة للتنسيق".

