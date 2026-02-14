وسائل الإعلام الإسرائيلية تحذر: الصواريخ الإيرانية مدمرة

وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلاً عن روسيا اليوم، أقرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن إيران غير مستعدة لسماع أي كلمة عن الحد من برنامجها الصاروخي؛ صواريخ تسببت في دمار هائل في المدن الإسرائيلية خلال حرب الأيام الاثني عشر.

وتابع التقرير: القوة الصاروخية خط أحمر بالنسبة لإيران لأنها أثبتت قدرتها على شلّ الجبهة الداخلية الإسرائيلية وإلحاق أضرار جسيمة حتى بأنظمة الدفاع المتطورة.

كما صرّح تال عنبر، محلل الصواريخ، في مقابلة مع موقع يديعوت أحرونوت الصهيوني: لا تزال إيران تمتلك صواريخ لم تستخدمها بعد. وإذا اندلعت حرب، فستطلق إيران عددًا كبيرًا من الصواريخ دفعة واحدة.

