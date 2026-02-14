حماس تدعو لتحرك عاجل لحماية الأسرى وملاحقة الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت حماس في بيان لها، السبت أن حالة الصمت الدولي على ما يتعرض له أسرانا الأبطال من جرائم، وإقرار قانون الإعدام، تشجع الاحتلال الفاشي على الاستمرار في ممارساته الوحشية داخل السجون، في امتداد لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن ما يتعرض له أسرانا الأبطال من عمليات تصفية جسدية ونفسية يضع العالم بمؤسساته وحكوماته أجمع، أمام مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية للجم الاحتلال ووقف جرائمه داخل السجون.

ودعت لتحرك عاجل وعلى المستويات كافة، لحماية أسرانا وملاحقة الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه بحق أبناء شعبنا.

وختمت بالتأكيد أن الأسرى أمانة في أعناقنا ولن نتخلى عن قضيتهم العادلة، وإن شعبنا الفلسطيني في كل مكان سيبقى مخلصًا لهم حتى نيل حريتهم.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح الجمعة، زنازين الأسرى في سجن عوفر قرب رام الله، مهددا بتنفيذ إعدامات للأسرى.

وبحسب ما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية، فإن الاقتحام جاء قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وشملت جولة في زنازين الأسرى.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القناة مشاهد لاعتداءات وقمع بحق الأسرى تزامنا مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لسجن عوفر.

