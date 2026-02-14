محاكمة41 متهمًا بالتجسس في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء؛ كشف مسؤول قضائي رفيع المستوى في لبنان، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أبعاد جديدة لقضايا التجسس في البلاد.

وذكر موقع "الجنوبية" اللبناني، اليوم (السبت)، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، أن قضية "الجواسيس" تتصدر الآن قائمة أولويات المحكمة العسكرية اللبنانية، نظراً لكثرة عدد الموقوفين والمخاطر الأمنية غير المسبوقة.

وبحسب وثائق من النيابة العسكرية اللبنانية، فقد تم توقيف 41 شخصاً بتهم التجسس في البلاد حتى الآن، من بينهم 7 تم التعرف عليهم وتوقيفهم في ذروة الاشتباكات العسكرية وقبل وقف إطلاق النار.

إلا أن اللافت في هذا التقرير هو توقيف 34 متهماً آخر في الفترة التي تلت اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب لوائح الاتهام المقدمة إلى المحكمة، فإن هؤلاء الأفراد متهمون بلعب دور مباشر في تحديد الأهداف العسكرية من خلال "تزويد العدو بمعلومات أمنية حساسة".

