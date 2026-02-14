وزير خارجية العراق: إعادة تعيين المالكي شأن داخلي وإشارات أمريكا تؤخذ بجدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء هذا التصريح بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبر أن عودة المالكي إلى السلطة ستكون خطوة سيئة للعراق ومستقبله السياسي والاقتصادي.

وفي حديثه، أشار حسين إلى أنه لا يوجد تغيير في خطط انسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية العام الحالي، موضحًا أن عملية نقل سجناء جماعة "داعش" الإرهابية إلى العراق مستمرة، وتتم محادثات مع دول عربية وإسلامية لتسليم مواطنيها.

من جهة أخرى، كشفت وزارة العدل العراقية عن تفاصيل جديدة تتعلق بنقل الإرهابيين من سوريا وظروف احتجازهم.

وأشار المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي إلى أن عملية النقل تمت بشكل سليم، حيث تم نقل 5046 إرهابيًا، بينهم أكثر من 270 عراقيًا و3000 سوري، مع عدد من الجنسيات الأخرى.

وأوضح لعيبي أنه سيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي، مشيرًا إلى أن استضافتهم جاءت بطلب من التحالف الدولي الذي يتحمل مسؤولية تأمين التغذية لهم.

/انتهى/