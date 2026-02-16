مصر تصدر بياناً ضد الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة روسيا اليوم، أن مصر أصدرت بياناً أكدت فيه أن تحركات الكيان الصهيوني الأخيرة ضد الضفة الغربية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال في المنطقة والقضاء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي إشارة إلى مساعي تل أبيب لاحتلال المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، شدد البيان على أن تحركات الكيان الصهيوني تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت مصر أن هذه الإجراءات تتعارض مع الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية عام 2024 بشأن عدم شرعية تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت القاهرة أن هذه السياسات تُهدد تنفيذ حل الدولتين، وتمنع قيام دولة فلسطينية، وتُفاقم في نهاية المطاف التوترات وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.

واقد فق مجلس الوزراء الصهيوني أمس على أول خطوة رسمية للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ عام 1967. وبهذه الخطوة، سيتمكن الكيان الإسرائيلي بسهولة من بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

/انتهى/