رئيس السلطة القضائية يزور أصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وصل رئيس السلطة القضائية، حجة الإسلام والمسلم محسني إيجئي، إلى مطار شهيد بهشتي في أصفهان قبل دقائق.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا، سيطلع عن كثب على آلية عمل النظام القضائي في المحافظة.

ونظرًا للكثافة السكانية العالية، وكثرة المصانع والمنشآت الصناعية، ووجود مؤسسات اقتصادية كبرى، وموقعها على طرق المواصلات الرئيسية، وموقعها المركزي في البلاد، تواجه محافظة أصفهان حجمًا كبيرًا من القضايا القضائية الواردة إليها؛ الأمر الذي زاد من عبء العمل على القضاة وموظفي السلطة القضائية والنيابة العامة في المحافظة.

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي رئيس السلطة القضائية بالقضاة وموظفي السلطة القضائية، كما سيجري حوارات مع مختلف شرائح المجتمع، ورواد الأعمال، ورجال الأعمال في المحافظة. ويتضمن برنامج زيارة رئيس السلطة القضائية إلى أصفهان أيضًا زيارة عدد من الوحدات الصناعية والتصنيعية.

