أكثر من 86 ألف حاج إيراني يؤدون فريضة الحج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أكد علي رضا رشيديان، خلال المؤتمر الإقليمي لمديري الحج في مشهد، على أهمية تحسين جودة الخدمات، وإدارة المخاطر، واستخدام التقنيات الحديثة، وذلك خلال إعلانه عن انطلاق 86,700 حاج إيراني.

ووصف رئيس هيئة الحج والعمرة الدورات التدريبية بأنها مقدمة استراتيجية لنجاح عملية الحج، قائلاً: "إن إنجاز أي عملية كبيرة يعتمد على التخطيط الدقيق، والتنسيق الإداري، والتحضير الكامل قبل انطلاق الحجاج".

وأكد أن الهدف الرئيسي هو "تقديم خدمة صادقة" لضيوف الرحمن، مضيفاً: "يجب على الوكلاء تقديم خدماتهم للحجاج بنوايا صادقة والتزام مهني، وتوفير بيئة هادئة تساعدهم على أداء مناسكهم. كما يجب أن يتحلى الوكلاء بالكرم، وحسن الخلق، والكفاءة، وشرح الإجراءات، وتقديم البرامج والتعليمات بشكل صحيح، والتعاون مع الهيئة لتقديم الخدمة المطلوبة".

أكد رشيديان على التحسين المستمر لجودة الخدمات، قائلاً: "إن الحفاظ على ريادة البلاد في مجال الحج يتطلب مراجعة مستمرة للأوضاع، والاستفادة من التجارب السابقة، والتوجه نحو توحيد الإجراءات".

كما شدد على استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لزيادة الدقة والسرعة وخفض التكاليف، معتبراً ذلك ضرورة حتمية في إدارة عمليات الحج.

ووفقاً لرشيديان، سيبدأ إرسال 86,700 حاج ووكيل إيراني في 547 قافلة في السابع والعشرين من أبريل 2026، على أن ينتهي عودة الحجاج مع بداية شهر محرم.

