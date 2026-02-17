رئيس الجمهورية: الشعب أحبط مخطط الأعداء لتقسيم إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايراني، مسعود بزشكيان خلال خطابه اليوم الثلاثاء في حفل تخرج طلاب جامعة تدريب ضباط الشرطة: الشعب الايراني العزيز، بحضوره الواعي في الساحة، أحبط جميع مخططات الأعداء الخبيثة لإضعاف البلاد وتقسيمها. نحن خدام الشعب، وأنتم حماة أمن هذه الأرض وشرفها.

واضاف بزشكيان: يكتسب السلام والطمأنينة معناهما بوجودكم. الأمن والصحة نعمتان عظيمتان، وإن كانتا أقل شهرة، يحتاجهما مجتمعنا بشدة؛ ففي ظل الأمن يستطيع رجال الأعمال والطلاب والمدراء والمزارعون أداء واجباتهم. نأمل، بدعم الشعب وجميع المؤسسات، أن ندير شؤون البلاد بأقل قدر من الضرر وبكرامة وفخر.

وتابع: نأمل، بتعاونكم وتعاون المنظمات الأخرى ودعم الشعب، أن ندير شؤون المجتمع بما يُظهر فخرنا وشرفنا للعالم بأقل قدر من الضرر. ونأمل، في هذه البداية من العمل، وفي ظل المسؤولية التنفيذية الملقاة على عاتقكم أيها الأعزاء الذين تخوضون غمار هذه المهمة، أن تتمكنوا من مواصلة هذا الدرب بنجاح حتى النهاية، بقوة وعزيمة وأمان.

وأكد الرئبس الايراني: نعتبر أنفسنا مسؤولين عن دعمكم في كل المجالات الممكنة، وسنفعل ذلك بعون الله. نحن فخورون بكم، وبلدنا وأمتنا فخورون بكم. أنتم زينة هذا المجتمع، ونرجو من الله أن يعيننا على مواصلة مسيرتنا الإدارية بكل فخر وشرف. جهودكم مصدر فخر لنا.

كما أشار الى انني أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقادة الأفاضل والأسر الكريمة الذين ضحوا بأحبائهم في سبيل الدين والاستقلال ومعتقدات الوطن. أُعرب عن تقديري العميق لجميع أبناء وطننا الأعزاء الذين رفعوا اسم بهم عالياً في ذكرى انتصار الثورة، وأبهروا الأعداء بحضورهم الباهر. هذا الجهد وهذا الحضور يستحقان كل الشكر والتقدير.

وأضاف: نشكر أبناء وطننا الأعزاء، ونرجو أن نكون خداماً أمناء لهم. نسأل الله أن يوفقكم ويدعمكم. ونُعرب عن تقديرنا لجميع القادة والمسؤولين والعاملين في هذا الدرب، وندعو الله أن يمنّ عليهم بالفضل والثناء.

وختم بقوله: نسأل الله أن يوفقكم ويدعمكم، وندعو لجميع القادة والمسؤولين والعاملين في هذا الدرب بمزيد من الفضل والثناء.

/انتهى/