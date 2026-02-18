قائد القوات البحرية الايرانية يزور إلى نيودلهي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية للجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، نيودلهي للمشاركة في ثلاثة فعاليات: قمة IONS، ومناورات ميلانو البحرية 2026، وبرنامج الزيارات الدولية للأسطول (IFR).

تُجرى مناورات ميلانو كل عامين في أحد الموانئ الرئيسية في الهند، بمشاركة قوات بحرية من أكثر من 70 دولة حول العالم. وستُعقد هذه المناورات، وهي الثالثة عشرة من نوعها هذا العام، في الفترة من 18 فبراير إلى 25 فبرار في ميناء فيساخاباتنام ومياه خليج البنغال. وأكدت البحرية الهندية أن الهدف من هذه المناورات هو تعزيز العلاقات المهنية، وتبادل أفضل الممارسات في العمليات البحرية، وزيادة التعاون بين الدول في المجال البحري.

يُعدّ الاستعراض البحري الدولي حدثًا تُنظّمه الهند مرة كل عشر سنوات في أحد موانئها، حيث تدعو الهند قوات بحرية من الدول الحليفة للمشاركة وتبادل الخبرات. وفي هذا البرنامج، سيزور رئيس الهند قوات بحرية من دول مختلفة.

ومن المقرر أن يزور الأدميرال الإيراني ميناء فيساخاباتنام في خليج البنغال يوم الأربعاء، حيث سيزور سفينة "دينا"، رمز الثقة بالنفس والإبداع الإيراني، والتي بناها مهندسون شباب من البحرية الإيرانية، وسيشارك في برنامج الاستعراض البحري الدولي.

وسيشارك الأدميرال الإيراني في افتتاح مناورات "ميلان 2026" يوم الخميس، حيث تُمثّل "دينا" القوات المسلحة الإيرانية، ثم سيحضر يوم الجمعة قمة "آيونس". "آيونس" منتدى إقليمي يضم 25 دولة مطلة على المحيط الهندي، وقد أُطلق عام 2008 باقتراح من البحرية الهندية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون البحري بين الدول المطلة على المحيط الهندي. يُعقد هذا الاجتماع كل عامين لتسليم رئاسة المنظمة إلى الدولة التالية والموافقة على خطط العامين المقبلين. وستترأس الهند المنظمة الدولية لعلوم المحيطات (IONS) للعامين المقبلين.

/انتهى/