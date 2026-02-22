العميد جهانشاهي: مراقبة دقيقة لجميع تحركات العدو على حدود البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام العميد علي جهانشاهي بزيارة اللواء 164 للهجوم المتنقل في بيرانشهر يوم الأحد، بهدف الاطلاع على أحدث جاهزية الوحدات القتالية وقدراتها العملياتية. وأعرب عن شكره للأفراد على روحهم الجهادية، واصفًا إياهم بأنهم مصدر فخر واعتزاز للقوات المسلحة.

وقال: إن جنود القوات البرية للجيش يحرسون أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة ليلًا ونهارًا، بكامل يقظتهم وحرصهم، ويرصدون ويحيدون جميع تحركات العدو وتهديداته لحظة بلحظة.

في إشارة إلى توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ضرورة الاستعداد الشامل لمواجهة العدو، صرّح العميد جهانشاهي قائلاً: "إن يقظة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية واستعدادها التام هما العامل الأهم الذي يمنع الأعداء من أي خطأ في التقدير أو أي عمل يضر بمصالح البلاد وأمنها، وسيفشلون في تحقيق أهدافهم الخبيثة".

وأكد قائد القوات البرية للجيش: "اليوم، وبفضل بركات الثورة الإسلامية والتوجيه الحكيم للقائد الأعلى، وصلت القوات البرية إلى مستوى من الكفاءة والردع يقضي على أي تهديد في مهده".

وفي معرض حديثه عن أهمية تعزيز القدرات القتالية واستخدام المعدات الحديثة والتكتيكات المتطورة في مواجهة التهديدات غير المتكافئة، شدد أمير جهانشاهي على ضرورة إجراء تدريبات ومناورات تكتيكية مستمرة في المنطقة، وقال: "إن جنودنا، المتمسكين بإيمانهم الراسخ ومعداتهم المتطورة، لن يسمحوا بأي تقدم لأعداء هذه الأرض ومياهها".

