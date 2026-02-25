  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٤٢ ص

أي هجوم على إيران يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها

أي هجوم على إيران يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها

أدان قادة حركة أمل اللبنانية وحزب الله التهديدات الأخيرة من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران، وأكدوا أن أي هجوم على إيران من شأنه أن يعرض أمن واستقرار المنطقة بأكملها للخطر.

أفادت وكالة مهر للأنباء، اتخذ قادة حركة أمل في الجنوب و المنطقة الثانية لحزب الله في لبنان، موقفاً حازماً ضد التهديدات الأخيرة من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران، وأدانوا هذه التهديدات واعتبروها محاولة واضحة لإضعاف إيران وإجبارها على الاستسلام، وأكدوا أن أي هجوم على إيران من شأنه أن يعرض أمن واستقرار المنطقة بأكملها للخطر.
وقد أعرب قادة حركة أمل وحزب الله في لبنان، في بيانهم، عن ثقتهم الكاملة في شعب وقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة سماحة القائد، الإمام السيد علي خامنئي، وأكدوا أنهم "يقفون إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويدعمون حق هذا البلد غير القابل للتصرف في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه".

/انتهى/

رمز الخبر 1968707

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات