أي هجوم على إيران يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها

أفادت وكالة مهر للأنباء، اتخذ قادة حركة أمل في الجنوب و المنطقة الثانية لحزب الله في لبنان، موقفاً حازماً ضد التهديدات الأخيرة من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران، وأدانوا هذه التهديدات واعتبروها محاولة واضحة لإضعاف إيران وإجبارها على الاستسلام، وأكدوا أن أي هجوم على إيران من شأنه أن يعرض أمن واستقرار المنطقة بأكملها للخطر.

وقد أعرب قادة حركة أمل وحزب الله في لبنان، في بيانهم، عن ثقتهم الكاملة في شعب وقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة سماحة القائد، الإمام السيد علي خامنئي، وأكدوا أنهم "يقفون إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويدعمون حق هذا البلد غير القابل للتصرف في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه".

/انتهى/