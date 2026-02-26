  1. إيران
  2. الرياضة
٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٤٧ ص

الايراني إيمان مبعلي يتولى تدريب فريق إماراتي

الايراني إيمان مبعلي يتولى تدريب فريق إماراتي

تم تعيين المدرب السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم تحت 23 عاما، مدربًا رئيسيًا لنادي الفتح الإماراتي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تقديم إيمان مبعلي رسميًا كمدرب جديد لنادي الفتح دبي. عمل المدرب البالغ من العمر 43 عامًا سابقًا كمساعد مدرب في أندية فولاد خوزستان، ونساجي مازندران، وبدران طهران.

ويمتلك مبعلي أيضًا خبرة في تدريب فرق الشباب بنادي الشباب الأهلي، وكان سابقًا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإيراني تحت 23 عاما، تحت إشراف أميد روانخواه.

بعد قبوله تدريب الفتح دبي، عيّن مبعلي زميله السابق في المنتخب الإيراني، هادي مهدوي كيا، مساعدًا له. يمتلك مهدوي كيا، البالغ من العمر 46 عامًا، خبرة أيضًا كمدرب ومدير فني في أكاديمية كيا. يُذكر أن الفتح يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

/انتهى/

رمز الخبر 1968738
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات