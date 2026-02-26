الايراني إيمان مبعلي يتولى تدريب فريق إماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تقديم إيمان مبعلي رسميًا كمدرب جديد لنادي الفتح دبي. عمل المدرب البالغ من العمر 43 عامًا سابقًا كمساعد مدرب في أندية فولاد خوزستان، ونساجي مازندران، وبدران طهران.

ويمتلك مبعلي أيضًا خبرة في تدريب فرق الشباب بنادي الشباب الأهلي، وكان سابقًا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإيراني تحت 23 عاما، تحت إشراف أميد روانخواه.

بعد قبوله تدريب الفتح دبي، عيّن مبعلي زميله السابق في المنتخب الإيراني، هادي مهدوي كيا، مساعدًا له. يمتلك مهدوي كيا، البالغ من العمر 46 عامًا، خبرة أيضًا كمدرب ومدير فني في أكاديمية كيا. يُذكر أن الفتح يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

