المنتخب الإيراني يحقق فوزًا ساحقًا على الإمارات في مباراته الأولى

في أولى مبارياته ضمن منافسات كرة القدم الشاطئية لدورة ألعاب سانيا الشاطئية 2016، قدم المنتخب الإيراني أداءً متميزًا، متغلبًا على منتخب الإمارات بنتيجة 5-2، ومؤكدًا تفوقه على منافسه الآسيوي.