الموجة الحادية عشرة من عملية وعد الصادق 4/ "بئر السبع" هي هدف الموجة الحادية عشرة

وافادت وكالة مهر للانباء انه بالتزامن مع استمرار الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة ضد اهداف في كيان الاحتلال الاسرائيلي بدأت القوات المسلحة الايرانية منذ قليل بشن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد القواعد الامريكية في منطقة غرب آسيا.

وقبل قليل اوردت وسائل اعلام عربية بوصول الصواريخ والمسيرات الايرانية الى الدوحة والكويت ودوبي والبحرين وابو ظبي.

هذا وتشن ايران مثل هذه الضربات منذ يوم السبت ردا على العدوان الصهيوني والاميركي الذي يستهدفها وحتى الان تم مهاجمة قواعد الظفرة في الامارات ، وعلي السالم في الكويت ، ومقر الاسطول الخامس الاميركي في البحرين وقاعدة موفق السلطي في الاردن.

"بئر السبع" هي هدف الموجة الحادية عشرة من عملية وعد الحقيقة 4. أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي: انطلقت الموجة الحادية عشرة من عملية وعد الحقيقة 4، حيث يتم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف في بئر السبع.

