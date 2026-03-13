سنتكوم تعترف بمقتل 4 إرهابيين لها من طاقم طائرة التزود بالوقود الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القيادة المركزية في جيش الإرهاب الأمريكي أذعنت أن 4 إرهابيين من هذا الجيش قد قتلوا بعد استهداف طائرتهم من طراز "كي سي 135" في سماء العراق.

ولم توضح سنتكام مصير الإرهابيين الإثنين المتبقيين الذان كانا على متن نفس الطائرة. واكتفت بالقول أنها بدأت التحقيق في الحادث.

وقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قبيل ساعات في بيان رسمي أن مجاهديها قاموا باستهداف وإسقاط طائرة استراتيجية من نوع "كي سي 135" تتبع لقوات الإرهاب الأمريكية في غرب العراق.

وجاء في البيان أن العملية تمت باستخدام "سلاح مناسب" وأدت إلى إٍسقاط الطائرة.

