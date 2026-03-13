  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٣:١٩ م

سنتكوم تعترف بمقتل 4 إرهابيين لها من طاقم طائرة التزود بالوقود الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية في جيش الإرهاب الأمريكي أن4 من طاقم طائرة التزود بالوقود الأمريكية قد قتلوا بعد استهداف الطائرة في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القيادة المركزية في جيش الإرهاب الأمريكي أذعنت أن 4 إرهابيين من هذا الجيش قد قتلوا بعد استهداف طائرتهم من طراز "كي سي 135" في سماء العراق.

ولم توضح سنتكام مصير الإرهابيين الإثنين المتبقيين الذان كانا على متن نفس الطائرة. واكتفت بالقول أنها بدأت التحقيق في الحادث.

وقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قبيل ساعات في بيان رسمي أن مجاهديها قاموا باستهداف وإسقاط طائرة استراتيجية من نوع "كي سي 135" تتبع لقوات الإرهاب الأمريكية في غرب العراق.

وجاء في البيان أن العملية تمت باستخدام "سلاح مناسب" وأدت إلى إٍسقاط الطائرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1969185

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات