استهداف طائرة حربية امريكية من طراز F35 في سماء ايران + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي:

أُصيبت مقاتلة استراتيجية من طراز إف-35 تابعة للجيش الأمريكي بأضرار جسيمة في سماء إيران الوسطى الساعة 2:50 صباحًا اليوم، وذلك بواسطة منظومة الدفاع الجوي الفضائي المتطورة التابعة للحرس الثوري. ولا يزال مصير هذه المقاتلة مجهولًا ويجري التحقيق فيه، مع ترجيح كبير لتحطمها.

واضاف البيان: بعد نجاح منظومات الدفاع الإيرانية في اعتراض أكثر من 125 طائرة مسيرة أمريكية-صهيونية معادية، يُظهر هذا الاعتراض الناجح تغييرات فعّالة وموجهة في منظومة الدفاع المتكاملة للبلاد.