رسالة اعتذار من الفيفا إلى إيران: نأسف لما حدث في كندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أرسل ماتياس غرافستروم رسالة إلى مهدي تاج، يدعوه فيها لحضور مؤتمر الفيفا السادس والسبعين المقرر عقده في زيورخ. وجاء في الرسالة:

"بالنيابة عن الفيفا، علمتُ ببالغ الأسى أن سعادتكم لم تتمكن من دخول كندا لحضور مؤتمر الفيفا، ونتيجة لذلك، عدتم مع باقي أعضاء الوفد الإيراني. فور علمنا بهذا الأمر، باشر الفيفا على الفور متابعة هذه القضية مع السلطات المحلية المختصة على أعلى مستوى ممكن لحل المشكلة في أسرع وقت. نرجو قبول اعتذارنا الصادق لعدم نجاح هذه الإجراءات، ولأن هذا الموقف تسبب لكم وللوفد المرافق لكم في إزعاج وخيبة أمل."

على الرغم من أن قرار دخول الأفراد إلى أي بلد يقع ضمن اختصاص سلطاته، إلا أن الفيفا تولي أهمية بالغة لحضور وتمثيل جميع الاتحادات الأعضاء في مؤتمرها. وفي هذا الصدد، وبهدف ضمان استمرار حضور وتمثيل الاتحاد الإيراني لكرة القدم، وإيصال رسالة للعالم مفادها أن كرة القدم تتجاوز كل الخلافات والعقبات، نرجو منكم ترشيح ممثل عن الاتحاد الإيراني لكرة القدم لحضور المؤتمر. ومن البديهي أن إدارة الفيفا ستكون على أتم الاستعداد لتيسير الترتيبات اللازمة في هذا الشأن، إذا رغبتم بذلك.

كما أغتنم هذه الفرصة لدعوتكم والوفد الإيراني إلى الاجتماع بنا في زيورخ في 20 مايو/أيار 2026 لمناقشة خطط مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026. وتواصل الفيفا العمل عن كثب مع المنظمين والسلطات المختصة لضمان حضور جميع الفرق المشاركة في بيئة آمنة، وفقًا لمعايير السلامة والأمن المعتمدة لدى الفيفا. خلال رحلتكم إلى زيورخ، يسعد فريقنا السياحي بمساعدتكم في إعداد وتقديم الدعوات اللازمة لطلب التأشيرة.

أودّ أن أُعرب مجدداً عن تقديري لمعاليكم وللاتحاد الإيراني لكرة القدم، وأتمنى أن نلتقي ونتعاون مجدداً في سويسرا قريباً وفي ظروف أفضل.

