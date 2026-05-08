ردٌّ قويٌّ من وحدات الصواريخ البحرية على المدمرات المعادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت البحرية في بيانٍ لها بشأن العدوان البحري المعادي في المياه الإقليمية لبلادنا: هاجمت البحرية المدمرات الأمريكية بصواريخ متنوعة وطائرات مسيّرة قتالية وقذائف صاروخية، والتي انتهكت وقف إطلاق النار وهاجمت ناقلات النفط الإيرانية قرب مضيق هرمز وفي المياه الإقليمية.

وأكد البيان: أنه عقب هذا الرد، غيّرت المدمرات الأمريكية المهاجمة مسارها وغادرت المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء كان قد أعلن سابقًا أن الجيش الأمريكي المعتدي والإرهابي، الذي انتهك وقف إطلاق النار، استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك نحو مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى كانت تدخل مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، كما شنّ غارات جوية على مناطق مدنية بالتنسيق مع بعض دول المنطقة على سواحل موانئ الخمير وسيريك وجزيرة قشم.

وأضاف: أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردّت فورًا بهجوم على سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، مما ألحق بها أضرارًا جسيمة.

صرح العقيد ذو الفقاري قائلاً: يجب على أمريكا المجرمة والمعتدية والدول الداعمة لها أن تعلم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بنفس قوتها السابقة، سترد رداً ساحقاً على أي عدوان وعنف دون أدنى تردد.