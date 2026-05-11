ردّ فعل عنيف من هغسيث على كشف الضعف التسليحي الامريكي بعد الحرب مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجّه بيت هغسيث، هجوماً لفظياً جديداً ضد السيناتور مارك كيلي، المندوب الديمقراطي عن ولاية أريزونا، مطالباً بإجراء تحقيق قانوني في تصريحاته.

وادّعى هغسيث، يوم الأحد، على وسائل التواصل الاجتماعي، بنبرة حادة وغاضبة، أن كيلي كشف خلال مقابلة تلفزيونية عن معلومات سرية تابعة للبنتاغون، ووصف تصريحات السيناتور ورائد الفضاء الأمريكي السابق بأنها "ثرثرة تلفزيونية فارغة".

جاء هذا الرد بعد أن حذّر مارك كيلي، بناءً على تقارير سرية تلقاها من البنتاغون، من انخفاض حاد في مخزون الذخائر الأمريكية. وأعلن أن الاستخدام المكثف لصواريخ "توماهوك" و"إيه تي إيه سي إم إس" و"باتريوت" وأنظمة تسليحية أخرى في الحرب مع إيران، أدى إلى تراجع مخزون أمريكا الاستراتيجي بشكل مقلق.

وشدّد كيلي على أن إعادة بناء هذه المخزونات قد تستغرق سنوات، مما يضعف قدرة أمريكا الردعية في مواجهة التهديدات المحتملة، بما في ذلك الصين.

هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها هغسيث استخدام أدوات البنتاغون ضد مارك كيلي. ففي السابق، بعد أن نشر كيلي مقطع فيديو حول "ضرورة عصيان الأوامر غير القانونية"، اتخذ إجراءات ضد السيناتور باءت بالفشل القضائي. وكان قاضٍ أمريكي قد اعتبر ذلك الإجراء نموذجاً عن "الانتقام غير القانوني" وانتهاكاً لحرية التعبير.

ويصف بعض المحللين السياسيين سلوك وزير الحرب الأمريكي الأخير بأنه جزء من نمط الضغط والترهيب ضد المنتقدين، خاصة في ظل تداعيات الحرب مع إيران وتراجع المخزون التسليحي الأمريكي، مما أثار انتقادات واسعة ضد حكومة ترامب.

