عدد الجمهوريين المعارضين للحرب في ازدياد

أفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت صحيفة هآرتس، أن عدد الجمهوريين المعارضين للحرب في الولايات المتحدة آخذ في الازدياد، وأن معظمهم يعتقدون أن الحرب لم تجلب للبلاد أي فائدة.

وأشار التقرير إلى أن سياسيي الحزب الجمهوري الأمريكي يحاولون النأي بأنفسهم عن الحرب، ويتجنبون الإجابة عن أسئلة من قبيل نتائجها، التي لم تسفر إلا عن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن حالة الجمود مستمرة، وأن ترامب أشبه بشخص محاصر، مهزوم، ومذلول، إذ لا تسير الأمور كما يشتهي في أي مجال.

ويضيف التقرير أن شرارة صغيرة في مضيق هرمز قد تكون كافية لإشعال فتيل التوتر في المنطقة بأكملها من جديد.