١١‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٩ ص

الاتحاد الأوروبي: ندعم حلاً سياسياً بين إيران والولايات المتحدة

صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ان الاتحاد يدعم حلاً سياسياً بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة الجزيرة، قالت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس: «إننا ندعم الحلّ السياسي لتسوية الأزمة بين إيران والولايات المتحدة».

وأضافت: «إن الأنظار تتجه حالياً نحو وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز».

ومن الجدير بالذكر أن العدوان الأميركي وعدوان الكيان الصهيوني على إيران أدّيا إلى اضطراب حركة عبور السفن في مضيق هرمز. وقد تسبب الاضطراب في هذا الممرّ المائي الاستراتيجي بخلل في توازن سلاسل إمداد الوقود والطاقة، وحتى العديد من السلع الأخرى مثل المنتجات البتروكيميائية والأسمدة الكيميائية على مستوى العالم.

وأعلنت إيران أنها مستعدة، في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإنهاء الحرب، لضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مع الالتزام بالبروتوكولات والاعتبارات الأمنية المطلوبة.

رمز الخبر 1970709
جواد ماستری فراهانی

