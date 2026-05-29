إيران تدين الهجمات الوحشية للكيان الصهيوني على لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية، أدان بشدة الهجمات الصهيونية التي أدت إلى استشهاد وجرح عدد كبير من اللبنانيين، وتشريد مئات الآلاف، وتدمير البنى التحتية والمنازل.

وأشار بقائي إلى تصعيد هجمات الكيان المحتل وتوسيع نطاق اعتداءاته العسكرية لتشمل المدن التاريخية صور والنبطية وصيدا، معتبراً أن صمت ولامبالاة المؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، هو ما يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة عدوانه وارتكاب الجرائم. كما شدد على أن الإدارة الأمريكية تعد شريكاً ومتواطئاً في جميع الجرائم الصهيونية في لبنان وفلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها.

وقدم المتحدث باسم الخارجية تعازيه باستشهاد حسام زيدان، المراسل الرئيسي لقناة "العالم"، لعائلته ولشبكة "العالم" الإعلامية وللأسرة الإعلامية في لبنان والعالم. وأشار إلى مقتل أكثر من 300 صحفي على يد الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، مذكراً المجتمع الدولي بمسؤوليته في محاكمة ومعاقبة المجرمين المحتلين على جرائمهم الدولية البشعة.

وأشاد بقائي بالصبر والصمود الأسطوري للشعب اللبناني في وجه عدوان واحتلال الكيان الصهيوني، ومعرباً عن تعازيه لعائلات الشهداء والشعب اللبناني، وأكد على التضامن الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان في طريق الدفاع عن سيادته وعزته واستقلاله ضد المطامع الاستعمارية والتوسعية للكيان المحتل.

