مؤمني يثمن المواقف المبدئية للصين خلال العدوان

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، بنائب وزير الداخلية الصيني على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، وأشاد بمواقف بلاده المبدئية في إدانة العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية.

وأكد مؤمني خلال اللقاء: "نتقدم بجزيل الشكر لمواقف جمهورية الصين الشعبية خلال العدوان الأمريكي الصهيوني على الأراضي الإيرانية، لا سيما في الأمم المتحدة، وكذلك في اجتماع اليوم".

كما صرّح نائب وزير الداخلية الصيني: "تبقى الصين وإيران كالأخوين والصديقين، ويجب علينا الحفاظ على هذه المواقف. سنبقى ثابتين على هذا النهج. البلدان متحدان على الصعيدين العالمي والإقليمي".