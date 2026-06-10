فجرٌ أحمر في الخليج الفارسي؛ "الروليت الروسية" لترامب ومستودع البارود في غرب آسيا

وكالة مهر للأنباء - هادي رضائي: اهتزت سماء الساحل الجنوبي لإيران، من قشم وجاسك إلى سيريك وميناب، صباح اليوم، بهدير الطائرات المقاتلة وانفجارات متتالية. وفي بيان عاجل ومتسرع على قناة ABC News، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية المباشرة عن الهجمات، واصفًا إياها بأنها "رد حاسم" على إسقاط مروحية أمريكية قبل ساعات. ووفقًا للتقارير الأولية، استهدفت هذه الهجمات بشكل رئيسي البنية التحتية المدنية، بما في ذلك خزانات مياه الشرب في منطقة سيريك، والعديد من أبراج الاتصالات، مما أدى إلى أضرار.

لكن رد إيران تجاوز توقعات البنتاغون. فقد غيرت طهران المعادلة بعملية سريعة ومتكاملة ومتعددة المستويات. بحسب البيان الرسمي الصادر عن الحرس الثوري الإسلامي واومقر خاتم الانبياء المركزي:

- أولًا، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري الإسلامي طائرة تجسس أمريكية عملاقة من طراز MQ-9 Reaper وأسقطتها بدقة في سماء مدينة جم (محافظة بوشه). واعتُبر هذا العمل بمثابة "إشارة أولية".

- فورًا، بدأت موجة مكثفة من الهجمات المشتركة بالطائرات المسيّرة والصواريخ من قِبل الجيش الإيراني والحرس الثوري. واستهدف الجيش والبحرية الإيرانية، باستخدام طائرات انتحارية متطورة، أنظمة الرادار ومنشآت الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدتي "علي السالم" و"الازرق" في الكويت.

- في الوقت نفسه، أطلقت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإسلامي صواريخ باليستية بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب (بما في ذلك صواريخ خرمشهر وسجيل القوية) فوق الأردن. تشير صور ومقاطع فيديو التقطتها الأقمار الصناعية إلى إصابة دقيقة للقواعد الاستراتيجية في "الأزرق"، وخاصة "موفق السلطي" - موقع طائرات إف-35 المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس. وقد عجزت الدفاعات الجوية في المنطقة عن اعتراض هذه الصواريخ بفعالية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني رسميًا عن استهداف 25 هدفًا أمريكيًا وحليفًا رئيسيًا في هذه العملية المضادة. وأكدت مصادر عسكرية إيرانية أن اختيار الأهداف تم بدقة عالية واستنادًا إلى قاعدة بيانات محدّثة.

تغيير العقيدة، وتوازن الرعب، والرسائل الاستراتيجية

كشف هذا الصراع غير المسبوق عن عدة جوانب رئيسية قد تُعيد صياغة معادلات الأمن في الشرق الأوسط خلال الأشهر والسنوات القادمة:

1. سوء تقدير ترامب وتطور عقيدة الردع الإيرانية؛

يعتقد ترامب، بنهجه العملي والعدواني، أن ضربة محدودة على الساحل الإيراني كافية لفرض التفوق العسكري الأمريكي. لكن رد إيران "المتدرج والمتناظر والذي فاق التوقعات" أظهر أن العقيدة العسكرية لطهران قد تطورت من مرحلة "الصبر الاستراتيجي" إلى "رد فوري ومتعدد الأطراف ومدمر". وأثبت التنوع الجغرافي للرد (من الخليج الفارسي إلى أعماق الأردن) أن مجموعة أهداف إيران شاملة ومحدثة وجاهزة للعمليات.

2. دبلوماسية الصواريخ ولغة طهران الثانية

قدّمت تغريدة ذات مغزى لمحمد باقر قاليباف ("نتحدث بلغات أخرى بطلاقة أكبر")، إلى جانب التصريحات الحازمة لوزير الخارجية سيد عباس عراقجي، صورة متماسكة لغرفة العمليات السياسية والعسكرية الإيرانية. وتحدى عراقجي شرعية الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مؤكدًا أن "مضيق هرمز ليس مياهًا دولية، ويبعد آلاف الأميال عن الأراضي الأمريكية". وقد ربط هذا النهج الدبلوماسية تمامًا بساحة المعركة: إما قبول انسحاب تدريجي أو مواجهة خطر "تبادل إطلاق نار مستمر".

3. انهيار مظلة الدعم الأمريكية على الحلفاء الإقليميين

أدى إطلاق صفارات الإنذار في البحرين والكويت والأردن، والضربة المباشرة على حظائر طائرات إف-35، إلى توجيه رسالة واضحة للدول المضيفة للقواعد الأمريكية: "أراضيكم ستكون ضحية لمغامرات واشنطن". كما يشير رفع مستوى التأهب إلى أعلى مستوى في قواعد الإمارات وقطر إلى صدمة عميقة لشبكة الدفاع التابعة للقيادة المركزية الأمريكية. وقد أثبتت صواريخ إيران التي تعمل بالوقود الصلب أن البُعد الجغرافي لم يعد ضمانة للأمان.

4. الأبعاد الاقتصادية والطاقية للحرب

أي تصعيد للتوترات قد يؤثر سريعًا على شرايين الطاقة الحيوية في العالم. ويحذر الخبراء من أن إغلاق إيران الكامل لمضيق هرمز سيدفع أسعار النفط العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، ويشعل فتيل التضخم العالمي. هذا البُعد يزيد الضغط بشكل كبير على صناع القرار الأمريكيين.

التوقعات المستقبلية:

المنطقة الآن على حافة الهاوية. إذا ردّ ترامب، مدفوعًا بغروره السياسي، بعد التحذير الصريح من مقرّ خاتم الأنبياء بشأن "البنك المستهدف التالي"، فإنّ نيران الحرب ستلتهم ليس فقط القواعد العسكرية، بل أيضًا منشآت النفط، وخطوط الملاحة، والاقتصاد العالمي. لا تزال طهران تُفضّل لغة الدبلوماسية والتفاوض، لكنّ عملية "الفجر الأحمر" في الخليج الفارسي أظهرت بوضوح أنّها تمتلك أيضًا لغةً دقيقةً وسريعةً وقاسيةً في "لغة الصواريخ".

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