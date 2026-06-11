العميد شكارجي: دماء الشهيد حاجي زاده كسرت غرور أمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد أبا الفضل شكارجي، قال على هامش مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد العميد البطل في الحرس الثوري الإسلامي، اللواء الشهيد أمير علي حاجي زاده، ومجموعة من القادة ورفاقه في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً والتي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني، والتي أقيمت في مجمع الإمام الرضا (ع) التعليمي: "إن بركة الشهيد حاجي زاده أدت إلى كسر غرور أقوى دولة في العالم، وهي أمريكا المجرمة، وإلى انهيار هيبة الاستكبار العالمي، ووضع أسساً ستظل لسنوات وسنوات سبباً في قوة الجمهورية الإسلامية والأمة الإيرانية العزيزة".

وأوضح العميد شكارجي: "إن العالم اليوم يشهد إنجازات هذا الشهيد الكبير، والتي تتزايد يوماً بعد يوم".

/انتهى/