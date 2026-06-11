قائد الثورة يعزي وفاة آية الله الحاج الشيخ إسحاق الفياض

أفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة وجه رسالة تعزية جاء فيها:

"بسم الله الرحمن الرحيم،

إنا لله وإنا إليه راجعون. إن نبأ رحيل المرجع الديني رفيع المقام، آية الله الحاج الشيخ إسحاق الفياض (طاب ثراه)، أثار الحزن والأسى العميقين، وألبس الحوزات العلمية، وخاصة الحوزة المقدسة في النجف الأشرف، ثياب الحداد".

وأضاف القائد: "سنوات من الحضور في الحوزة المقدسة بالنجف الأشرف، والاستفادة من كبار العلماء هناك، مثل المرحوم آية الله السيد أبو القاسم الخوئي (ره)، وتربية التلاميذ، وتأليف الكتب، والإشراف على المسيرة العلمية لتلك الحوزة، وإرشاد المؤمنين والمقلدين، ليست سوى جزء من خدمات هذا الفقيه التي لن تُنسى، وآثاره الصالحة ستبقى إن شاء الله".

وتابع: "أتقدم بخالص التعازي بهذا المصاب الأليم إلى حوزة النجف الأشرف، وجميع المقلدين والمحبين لذلك المرجع الفقيد، وخاصة إلى الشعب الأفغاني المقاوم والصامد، وإلى أسرته الكريمة. أسأل الله العلي القدير أن يعلّي درجاته ويحشره مع الأولياء الصالحين، وأن يمنّ على أهله وذويه بالصبر الجميل والأجر الجزيل".

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي

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