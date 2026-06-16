ما هي المزایا الاقتصادية النقدية التي ستحصل عليها إيران بموجب التفاهم مع الولايات المتحدة؟

وأفادت وکالة مهر للأنباء، ان أحد أهم بنود مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية هو الحصول على تنازلات نقدية مقابل إعادة النظر في فتح مضيق هرمز، وذلك أيضًا وفقًا لترتيبات إيرانية. في الواقع، صِيغت المذكرة بطريقة تضمن حصول إيران على تنازلات نقدية غير قابلة للإلغاء كلما امتنعت إيران عن الوفاء بالتزاماتها.

ومن بين هذه التنازلات النقدية، الحصول على الأموال المجمدة. سيتم إتاحة 12 مليار دولار من الأصول المجمدة لإيران في المرحلة الأولى. وبدون هذا الإفراج، لن تبدأ المراحل اللاحقة من التفاهم. كما سيتم الإفراج عن 12 مليار دولار أخرى تدريجيًا خلال المفاوضات.

من بين التنازلات المهمة الأخرى رفع الحظر النفطي خلال فترة المفاوضات. ستعلق الولايات المتحدة العقوبات النفطية المفروضة على إيران فور بدء تنفيذ الاتفاق، ولأول مرة منذ سنوات، سيُباع النفط الإيراني لأي دولة تختارها إيران دون أي عقوبات وبحرية تامة، وستكون عائداته متاحة لإيران دون أي عقوبات.

تشير بعض التقديرات إلى أن قيمة مبيعات النفط خلال هذه الفترة، بالأسعار الحالية، ستصل إلى 10 مليارات دولار. وهذا يعني أن إجمالي دخل إيران خلال هذه الفترة قد يتجاوز 30 مليار دولار.

بالطبع، قد يتعثر تنفيذ التزامات الولايات المتحدة، المعروفة بتقلباتها، إذ ستستخدم إيران مضيق هرمز كورقة ضغط لإجبار الطرف الآخر، وفي حال إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته، ستتوقف إيران عن تنفيذ التزاماتها، مع العلم أنه قد تم تحقيق إنجازات ملموسة خلال تنفيذ هذه الالتزامات. كما أن رفع الحصار البحري، الذي سيؤدي إلى دخول سلع متنوعة إلى البلاد وخروج النفط، سيحدث أيضاً خلال المفاوضات التي تستغرق 60 يوماً.

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