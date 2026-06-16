تخت روانجي: قاليباف وفانس یشارکان فی مراسم التوقيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء خلال الاجتماع مع السفراء، شرح تخت روانجي بنود مذكرة التفاهم حيث يشمل التأكيد على انتهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان؛ وتتضمن المذكرة مسائل إعادة الإعمار، والأموال الإيرانية المجمدة، ومضيق هرمز، ورفع الحصار، وقد تم تنفيذ جزء من إجراءات رفع الحصار قبل التوقيع.

وقال تخت روانجي: سيتم التوقيع في سويسرا، لكن تفاصيله غير واضحة، وستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بعد التوقيع؛ ويحضر من الجانب الأمريكي جيه دي فانس، ومن الجانب الإيراني محمد باقر قاليباف، وستُعقد بعد التوقيع محادثات حول الملف النووي، بما في ذلك التخصيب والاحتياطيات.