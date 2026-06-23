صدمة كبيرة للمنتخب المصري قبل مباراته مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "غياب حسام عبد المجيد عن مباراة إيران مؤكد"، هذا ما ذكرته صحيفة الأهرام اليوم (الثلاثاء) في بيانها حول الضربة القوية التي تلقاها خط دفاع الفراعنة قبل مباراتهم مع تلامذة قلعة نويي في كأس العالم.

يُعرف حسام عبد المجيد بأنه أفضل مدافع في المنتخب المصري.

تعرض هذا المدافع البالغ من العمر 25 عامًا، والمعروف بقوته البدنية، لإصابة في الوجه والرأس في الدقائق الأخيرة من مباراة نيوزيلندا.

وبحسب تقرير هذه الصحيفة المصرية، أكد الجهاز الطبي للمنتخب المصري إصابة المدافع بارتجاج في المخ، وأنه سيحتاج للراحة لمدة أسبوع على الأقل.

وبتأكيد الجهاز الطبي المصري، يغيب هذا المدافع الأساسي عن مباراة إيران، مما يعني أن حسام حسن، بحسب الأهرام، "سيواجه مشكلة كبيرة" في خط الدفاع.

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