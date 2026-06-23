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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:٢١ ص

صدمة كبيرة للمنتخب المصري قبل مباراته مع إيران

صدمة كبيرة للمنتخب المصري قبل مباراته مع إيران

يواجه المنتخب المصري صدمة كبيرة قبل مباراته مع المنتخب الايراني، حيث يغيب المدافع الأساسي له امام ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "غياب حسام عبد المجيد عن مباراة إيران مؤكد"، هذا ما ذكرته صحيفة الأهرام اليوم (الثلاثاء) في بيانها حول الضربة القوية التي تلقاها خط دفاع الفراعنة قبل مباراتهم مع تلامذة قلعة نويي في كأس العالم.

يُعرف حسام عبد المجيد بأنه أفضل مدافع في المنتخب المصري.

صدمة كبيرة للمنتخب المصري قبل مباراته مع إيران

تعرض هذا المدافع البالغ من العمر 25 عامًا، والمعروف بقوته البدنية، لإصابة في الوجه والرأس في الدقائق الأخيرة من مباراة نيوزيلندا.

وبحسب تقرير هذه الصحيفة المصرية، أكد الجهاز الطبي للمنتخب المصري إصابة المدافع بارتجاج في المخ، وأنه سيحتاج للراحة لمدة أسبوع على الأقل.

وبتأكيد الجهاز الطبي المصري، يغيب هذا المدافع الأساسي عن مباراة إيران، مما يعني أن حسام حسن، بحسب الأهرام، "سيواجه مشكلة كبيرة" في خط الدفاع.

/انتهى/

رمز الخبر 1971785
جواد ماستری فراهانی

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