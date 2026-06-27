ايران ومصر تتعادلان في منافسات كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اقيمت مباراة المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم مع نظير المصري في مدينة سياتل الامريكية وادارها طاقم تحكيم بولندي بقيادة سيمون مارسينياك.



سجل منتخب مصر الهدف الاول في الدقيقة 5 بواسطة محمود صابر ، فيما سجل هدف التعادل لايران رامين رضائيان في الدقية 14 ،

واهدر مهدي طارمي ركلة جزاء في الدقيقة 9 بعد ان تصدى لها حارس مرمي مصر.



كما الغى حكم المباراة هدفا لايران في الدقيقة 93 سجله شجاع خليل زاده بداعي التسلل.



وبهذه النتيجة احتلت ايران المركز الثالث برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات، وتصدرت بلجيكا المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الاهداف عن مصر بالمركز الثاني ، وقبعت نيوزيلندا بالمركز الرابع والاخير بنقطة واحدة.



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