بقائي: لم نتوصل إلى اتفاق بشأن تفتيش منشآتنا النووية...نصرف اموالنا المحررة بأى طريقة تصب في مصلحتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: نحن على أعتاب يومى تاسوعا وعاشوراء الامام الحسين، وهما يومان يرمزان إلى المقاومة والحرية للشعب الإيراني. إن ثقافة عاشوراء ثقافة راسخة في الشعر والأدب والذاكرة الجماعية لهذا الشعب منذ قرون. إن استشهاد قائد الثورة ورفاقه المخلصين، ومقاومة الشعب الإيراني، وتفضيل الشرف على الاستسلام، في وضع لا تُظهر فيه الحسابات المادية البحتة أي رؤية واضحة، كل ذلك بفضل ثقافة عاشوراء.

وفيما يتعلق بمزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن بدء المفاوضات النووية، تابع: لم نعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة، ولا توجد خطة لزيارة مفتشي الوكالة للمنشآت النووية. لا يوجد بروتوكول محدد في هذا الشأن. وبصفتنا عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سنواصل الإجراءات الحالية، وهي إجراءات واضحة تماماً.

وتابع بقائي: بخصوص قرار مجلس المحافظين، أتوجه بالشكر للدول التي لم تتعاون بمسؤولية مع الولايات المتحدة وأوروبا. كان تصويت روسيا والصين والنيجر بالرفض مسؤولاً للغاية، وللأسف صوتت بعض الدول أيضاً بالموافقة. هذا السلوك المزدوج غير مقبول بتاتاً.

سنتخذ القرار بشأن الأصول الإيرانية المفرج عنها بأي طريقة تصب في مصلحة البلاد

وفيما يتعلق بكيفية إنفاق الأصول الإيرانية المجمدة، وما إذا كان هناك حدٌّ لذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: اطلعتُ أيضاً على ما ورد في وسائل الإعلام، ومن المثير للاهتمام بالنسبة لنا أن فلسفة الحرب وهدفها، اللذين أعلنوا سابقاً أنهما تدمير الحضارة الإيرانية وإسقاط إيران، قد اختُزلا إلى إثراء المزارعين الأمريكيين. سنقرر بشأن الأصول الإيرانية المُفرج عنها بما يخدم مصلحة البلاد. أما بخصوص شراء السلع، فستقرر وزارة الزراعة والجهات المختصة الأخرى بناءً على السعر والجودة وفقاً لما تراه مناسباً. وقد تم تفعيل تراخيص بيع النفط الصادرة منذ أمس. الأهم هو أن تكون الأصول الإيرانية المجمدة متاحة لإيران لتستخدمها كيفما تشاء في السلع التي تهمها.

وفيما يتعلق بجهود أوروبا للمشاركة في المفاوضات وتصريحات وزير الخارجية الفرنسي، أضاف بقائي: "ليس من الحكمة القيام بذلك بمفردك. لقد همّش الأوروبيون أنفسهم بسبب سلوكهم خلال العامين الماضيين. فخلال فترة إعادة فرض العقوبات، لم تُبدِ الأطراف الأوروبية أي إرادة أو اقتدار، وتصرفت بشكل غير مسؤول للغاية، وخلال الحربين المفروضتين على إيران، اتخذت مواقف غير مناسبة، والعالم يشهد هذا السلوك، ولن يُحسّن هذا السلوك غير المسؤول مصداقية أوروبا ومكانتها. يجب على أوروبا أن تُقرر التصرف بمسؤولية، ولن تتحسن مكانتها بالشكوى."

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الاجتماع الرباعي مع الولايات المتحدة في سويسرا: "بدأ الاجتماع الرباعي بحضور إيران والولايات المتحدة ووسيطين اثنين حوالي الساعة الثالثة مساءً واستمر لمدة ساعة ونصف تقريبًا. كان من المقرر استئناف الاجتماع مع استراحة قصيرة لمدة نصف ساعة، وخلالها واجهنا تصريحات مسيئة من الجانب الأمريكي، وبعد ذلك لم يُعقد الاجتماع الرباعي، وتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. لم يكن لدينا أي اتصال مباشر مع الجانب الأمريكي بعد قرار وقف المحادثات الرباعية.

وقف الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار

وفيما يتعلق بوحدة منع النزاعات في لبنان وتفاهم انسحاب القوات الصهيونية من لبنان، قال: منذ بداية تفاهم وقف إطلاق النار وحتى اليوم، شهدنا استمرار عدوان الكيان الصهيوني على لبنان. كان وقف الحرب في لبنان جزءًا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار. التزام الولايات المتحدة واضح تمامًا ولا مجال لأي أعذار. الآلية المتفق عليها بحضور الأطراف، أي الولايات المتحدة وإيران والوسطاء، ستراقب الحكومة اللبنانية التنفيذ السليم للبند الأول من مذكرة التفاهم وستمنع الاشتباكات العسكرية. هناك حاجة إلى مزيد من العمل على التفاصيل، وهي مسألة معقدة. يجب تقديم المزيد من التوضيحات حول الأطراف. متورطون.

على فرنسا تغيير نهجها

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الفرنسي، قال بقائي: للأسف، اعتادت بعض الدول الأوروبية على تهميش نفسها من العمليات الدولية. لا أعتقد أن هذا السلوك يليق بدولة كفرنسا. إذا كانت فرنسا راغبة في أن تكون دولة مسؤولة، فعليها تغيير نهجها.

وبخصوص مناقشة قضايا الصواريخ الإيرانية في المفاوضات، صرّح: "بالتأكيد، لم تكن مسألة القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية جزءًا من مناقشاتنا على الإطلاق، ولن تكون أبدًا موضوعًا للتفاوض مع أي طرف".

وبخصوص الإعفاء الممنوح لبيع النفط الإيراني، قال بقائي: "صدر الترخيص أمس من وزارة الخزانة الأمريكية، وهو ساري المفعول منذ تاريخ إصداره".

لدينا أدلة وبراهين كافية لإثبات دور بعض دول المنطقة في العدوان الصهيوالامريكي على ايران

وفيما يتعلق بمتابعة دور بعض الدول في الهجوم على إيران، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لدينا أدلة وبراهين كافية لإثبات أن بعض دول المنطقة لعبت دورًا فاعلًا في العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران. سنوثّق ذلك بالتأكيد وسنطالب به. إن موافقة بعض الشعوب على مشاركة هذه الدول تُثقل كاهلها. إن تصرف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران غير قانوني بتاتًا، وسيُحاسب كل من ساهم في تأمين المجال الجوي لبلاده.

وفيما يتعلق برغبة ثلاثة أرباع الشعب الأمريكي في إنهاء الحرب مع إيران، قال: إنها حرب مفروضة، فرضتها السلطة الأمريكية الحاكمة على شعوب المنطقة بتكلفة باهظة، لذا فمن الطبيعي أن يرغب الشعب الأمريكي في إنهائها، وأن يرفض تصرفات حكومته. ولم يقتصر الأمر على الشعب الأمريكي فحسب، بل أعلن العالم أجمع معارضته لفرض الحرب.

لم نذهب إلى سويسرا لأغراض إعلامية أو دعائية

وأضاف بقائي، بخصوص انسحاب وسائل الإعلام من الاجتماع الرباعي وغياب إيران عن المؤتمر الصحفي: "لم نذهب لأغراض إعلامية أو دعائية. كان هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، وأي شيء من شأنه أن يُشتت الانتباه عن الهدف الرئيسي غير ضروري، وشعرنا بعدم الحاجة إلى مثل هذه البرامج الإعلامية".

لم نجرِ أي مناقشات حول تفاصيل البرنامج النووي

وصرح بخصوص المشاورات حول الملف النووي والعقوبات: "الملف النووي، إلى جانب رفع العقوبات، هما مسألتان من المفترض مراجعتهما خلال 60 يومًا. ومع ذلك، ووفقًا لمذكرة التفاهم، فإن بدء المفاوضات في هذا الشأن مشروط بتنفيذ بعض بنودها. ونحن نسعى جاهدين لتنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم. في سويسرا، باستثناء التعبير عن المواقف العامة، لم نُجرِ أي مناقشات حول تفاصيل البرنامج النووي. لقد عبّروا عن مواقفهم، وقدمنا ​​ردودًا مناسبة". نحتاج إلى معرفة مسار تنفيذ مذكرة التفاهم.

زيارة قاليباف إلى الصين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن زيارة قاليباف إلى الصين: هذه الزيارة مُخطط لها، وسيتم الإعلان عن موعدها عبر العلاقات العامة للبرلمان.

وفيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماع مع الدول المجاورة، قال: نحن، بصفتنا جيرانًا دائمين، يجب علينا إنشاء آلية قائمة على الثقة المتبادلة مع دول المنطقة لضمان الأمن المشترك للمنطقة. وقد اقترحنا سابقًا إجراء حوار. نرحب بأي مقترح يصب في مصلحة أمن المنطقة دون وجود قوى أجنبية، ونحن على أتم الاستعداد.

وبخصوص الضمانات اللازمة في التزامات الولايات المتحدة، قال بقائي: استخدمنا جميع الوسائل لضمان وفاء الأطراف بالتزاماتها. والجهة المسؤولة امامنا، استنادًا إلى مذكرة التفاهم، هو حكومة الولايات المتحدة، وقد أكدنا أن الالتزام التزام، وإذا لم ينفذوه، فلا ينبغي لهم أن يتوقعوا من إيران الوفاء بالتزاماتها من جانب واحد. نأمل أن يكون الاجتماع السويسري خطوة فعالة في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

وفيما يتعلق بحماس الشعب الأفغاني لحضور مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد، قال: نتوقع بالتأكيد مشاركة عدد كبير من الأفغان في هذه المراسم التاريخية. وقد اتخذت السفارة الإيرانية في كابول الإجراءات اللازمة.

فريق عمل لمراقبة وتنفيذ التزامات الطرف الآخر بشأن الاموال المجمدة

وفيما يتعلق بفريق العمل المعني بمتابعة الإفراج عن الأصول المجمدة، أضاف بقائي: لدينا فريق عمل لمراقبة وتنفيذ التزامات الطرف الآخر، ولكن يجب أن يكون لنا حرية الوصول إلى الأصول المجمدة بالطريقة التي يحددها البنك المركزي لشراء السلع المطلوبة.

وفيما يتعلق بدور سلطنة عمان في إدارة مضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: سلطنة عمان وإيران دولتان ساحليتان على مضيق هرمز. يجب التنسيق بين البلدين لضمان المرور الآمن للسفن. سيتم مناقشة هذا الموضوع ومراجعته خلال زيارة السيد قاليباف إلى مسقط.

وفيما يتعلق بصندوق إعادة إعمار إيران، قال: نوقشت جوانب مختلفة من هذا الموضوع في الاجتماع السويسري، ونوقشت سابقًا. هذا الموضوع له تفاصيل كثيرة، و نوقش بعض هذا الأمر ولا يزال مستمراً. يجب أن نتوصل إلى نتيجة في الأسابيع المقبلة.

الكويت تتهرب من التزاماتها القانونية امام مواطنينا

رداً على سؤال من مراسل وكالة مهر حول آخر مستجدات وضع المواطنين الإيرانيين الأربعة المحتجزين في الكويت، وما إذا كانت قد مُنحت زيارة قنصلية، قال بقائي: "للأسف، تتهرب السلطات الكويتية من التزاماتها القانونية. الحكومة الكويتية مُلزمة بالتصرف وفقاً لالتزاماتها الدولية. سفارتنا تتابع القضية باستمرار لتوضيح وضع المواطنين الإيرانيين المحتجزين. إن تجاهل الحكومة الكويتية للالتزامات الدولية أمر غير مقبول".

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع دول المنطقة، أضاف: "لا يمكن أن يكون مستقبل المنطقة وعلاقاتنا مع دولها بمنأى عن التطورات الإقليمية. لقد تضررنا بشدة من سلوك بعض دول المنطقة وتواطئها مع المعتدين، وهذا ما زال حاضراً في أذهان الإيرانيين. للأسف، قُدمت بعض تسهيلاتهم ودعمهم للمعتدين. نؤكد على ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول المنطقة على حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية لجميع الأطراف، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكننا نسيان التجربة المريرة لدعم العدوان على إيران، وسنضعها في الاعتبار بالتأكيد في العلاقات المستقبلية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن وجود الوفد الإيراني في سلطنة عُمان: "هذه الزيارة ثنائية وتأتي في إطار تعزيز العلاقات بين إيران وسلطنة عُمان. علاقتنا مع عُمان ممتازة. كان موقف عُمان من العدوان على إيران مسؤولاً، ونحن نُقدّر هذا النهج المسؤول. لقد اضطلعت عُمان بدورٍ خاص في تخفيف حدة التوترات في المنطقة، وهذا أمرٌ جدير بالثناء من حيث أفعالها. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، فإن لعُمان، بصفتها دولة ساحلية، دورًا محددًا، ومن المقرر إجراء مناقشات حول إدارة مضيق هرمز."

بخصوص تصريحات فانس بأن سلوك الإيرانيين مُحيّر، قال: "كان هدفنا من هذه الزيارة متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، ولم نكن ننوي منذ البداية الدخول في إجراءات من شأنها أن تُطغى على جوهر القضية".

الوجود العسكري الأمريكي تسبب في انقسام وانفصال وانعدام الأمن في منطقتنا

وفيما يتعلق بزيارة روبيو للمنطقة، أضاف بقائي: "يجب أن يقوم أي نظام أمني في المنطقة حصراً على التفاهم والتعاون بين دولها. لقد أثبت الوجود العسكري الأمريكي أنه كارثة على المنطقة ودولها. نأمل أن تكون دول المنطقة قد استوعبت الدرس من هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية. لقد تسبب الوجود العسكري الأمريكي في انقسام وانفصال وانعدام أمن في منطقتنا. يجب أن تكون دول المنطقة قد تعلمت أن اختبار من تم اختباره خطأ.

في إشارة إلى زيارة الرئيس بزشكيان اليوم إلى باكستان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تأتي هذه الزيارة إلى دولة مجاورة وصديقة. علاقاتنا مع باكستان مهمة، لا سيما بالنظر إلى دورها كوسيط بين إيران والولايات المتحدة. خلال الأشهر القليلة الماضية، زار مسؤولون باكستانيون إيران على مستويات مختلفة، وتأتي هذه الزيارة استجابةً لزيارات سابقة قام بها مسؤولون باكستانيون، بهدف تطوير العلاقات الثنائية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا."

رداً على سؤال حول الضمانات التي تضمن عدم تجاهل معاناة العائلات ودماء الشهداء في هذه الحرب، قال: "مذكرة التفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب بمجموعة من الالتزامات المحددة. يجب علينا استخدام جميع الأدوات والوسائل المتاحة لتحقيق العدالة لكل إيراني فقد حياته أو أصيب خلال هذه الحرب المفروضة وحرب يونيو العام الماضي، فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الإيرانية. يجب أن يتم ذلك من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القضاء، ونحن عازمون على متابعة هذه القضية بجدية أكبر من ذي قبل."

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن عمل اللجنة العليا لتنفيذ مذكرة التفاهم: "استأنفنا أمس المفاوضات الفنية برئاسة السيد غريب آبادي، واتفقنا حتى الآن على تشكيل أربع مجموعات لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم. تضم اللجنة العليا ممثلين عن إيران والولايات المتحدة ودولتين وسيطتين. كما بدأت مجموعات العمل الأدنى عملها أمس، وستجتمع عند الضرورة".

وفيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم، قال بقائي: "ندرس جميع البنود في آن واحد، من البند الأول إلى البند الرابع عشر. لا نعتمد أسلوب التنفيذ المرحلي، ولكن بعض البنود، كالبنود الأول والرابع والخامس والحادي عشر، تُعدّ بمثابة شرط أساسي لبدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي".

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