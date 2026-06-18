رد فعل الصين على توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، قال: "نحن نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والتي سيكون لها تأثير إيجابي في تهدئة الأوضاع".

وأضاف لين جيان، خلال مؤتمر صحفي في بكين: "نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وأن تتابعا الدولتان مفاوضاتهما المقبلة بشكل 'منطقي وعملي'".

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في وقت سابق التزام بلادها بتسهيل مسار المفاوضات بين إيران وأمريكا.

كما أجرى وزير الخارجية الصيني، أمس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الباكستاني، هنأه خلاله بالتوصل إلى التفاهم في المرحلة الأولى بين إيران وأمريكا بوساطة باكستان، معتبراً أن الحفاظ على السلام هو واجب مشترك لجميع الدول.

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