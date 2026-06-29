خلال 24 ساعة، عدد الموقعين على حملة دعم بيان مجلس الخبراء يتجاوز 17 ألف شخص

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفقاً للبيانات الموجودة على موقع "كارزار" الإلكتروني، وحتى لحظة تحرير هذا الخبر، قام 17 ألفًا و192 شخصاً بالتوقيع على هذه الحملة، معلنين دعمهم لبنود البيان المذكور.
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تجاوزت حملة دعم بيان مجلس الخبراء بشأن ضرورة متابعة القصاص من مرتكبي اغتيال قائد الثورة الشهيد، حاجز 17 ألف توقيع بعد مرور يوم واحد فقط على انطلاقها.
أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفقاً للبيانات الموجودة على موقع "كارزار" الإلكتروني، وحتى لحظة تحرير هذا الخبر، قام 17 ألفًا و192 شخصاً بالتوقيع على هذه الحملة، معلنين دعمهم لبنود البيان المذكور.
رمز الخبر 1971906
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