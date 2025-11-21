اقامة مراسم عزاء السيدة فاطمة الزهراء (س) بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر سماحة قائد الثورة الاسلامية، برفقة آلاف الأشخاص، مراسم العزاء في حسينية الإمام الخميني (رض) في الليلة الأولى من مراسم عزاء السيدة فاطمة الزهراء (س).

وفي هذه المراسم، التي أُقيمت مساء الجمعة، ألقى حجة الإسلام رحيم شرفي كلمةً شرح فيها "مخططات العدو وأهدافه في المجتمع الإسلامي"، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم.

وقال: يستخدم أعداء الدين أربع أدوات: "التفرقة والاختلاف"، و"النفوذ"، و"إثارة الشك والريبة"، و"العقوبات الاقتصادية" لكسر صمود المجتمع الإسلامي، ومن الضروري اليقظة ضد هذه الأهداف.

عقب المراسم، القى سعيد حداديان كلمة رثاءً في ذكرى السيدة فاطمة الزهراء (س).

استضافت حسينية الإمام الخميني (رض) آلاف المعزين من مختلف شرائح المجتمع الذين تجمعوا للمشاركة في الليلة الأولى من مراسم العزاء.

/انتهى/