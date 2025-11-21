  1. إيران
  2. المجتمع
٢١‏/١١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٧ م

اقامة مراسم عزاء السيدة فاطمة الزهراء (س) بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية

اقامة مراسم عزاء السيدة فاطمة الزهراء (س) بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية

أقيمت الليلة الأولى من مراسم عزاء السيدة فاطمة الزهراء (س) في حسينية الإمام الخميني(رض)، بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي(مد ظله العالي).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر سماحة قائد الثورة الاسلامية، برفقة آلاف الأشخاص، مراسم العزاء في حسينية الإمام الخميني (رض) في الليلة الأولى من مراسم عزاء السيدة فاطمة الزهراء (س).

اقامة مراسم عزاء السيدة فاطمة الزهراء (س) بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية

وفي هذه المراسم، التي أُقيمت مساء الجمعة، ألقى حجة الإسلام رحيم شرفي كلمةً شرح فيها "مخططات العدو وأهدافه في المجتمع الإسلامي"، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم.

وقال: يستخدم أعداء الدين أربع أدوات: "التفرقة والاختلاف"، و"النفوذ"، و"إثارة الشك والريبة"، و"العقوبات الاقتصادية" لكسر صمود المجتمع الإسلامي، ومن الضروري اليقظة ضد هذه الأهداف.

عقب المراسم، القى سعيد حداديان كلمة رثاءً في ذكرى السيدة فاطمة الزهراء (س).

استضافت حسينية الإمام الخميني (رض) آلاف المعزين من مختلف شرائح المجتمع الذين تجمعوا للمشاركة في الليلة الأولى من مراسم العزاء.

اقامة مراسم عزاء السيدة فاطمة الزهراء (س) بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية

/انتهى/

رمز الخبر 1965238

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات