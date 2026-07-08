بقائي: إيران ستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية وسيادتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال في منشور على منصة «إكس»، رداً على انتهاك أمريكا البنود الأول والخامس والعاشر من التفاهم الخاص بإنهاء الحرب المفروضة:

﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (الأنفال: 58)

وقال: إن مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، منذ الخطوة الأولى، لم تُبنَ على أساس الثقة، بل على أساس آلية واضحة تقوم على مبدأ «التزام مقابل التزام»، وذلك لعدم وجود أي مؤشرات على حسن نية في سلوك الطرف الآخر.

واليوم، وعلى الرغم من النص الصريح في البند الخامس من هذه المذكرة ــ الذي يؤكد اضطلاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحديد ترتيبات العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز ــ فإن أمريكا شككت في هذا البند، وانتهكت عملياً هيكل الاتفاق من خلال إجراءاتها الأحادية الجانب، وكذلك عبر هجماتها العدوانية ضد إيران.

وستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم حماية مصالحها الوطنية وممارسة سيادتها.