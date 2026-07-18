الجيش الامريكي يعلن مقتل وجرح 7 من جنوده في هجمات ايرانية على مواقعه في الأردن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على الرغم من الرقابة الشديدة على خسائر العسكريين الأمريكيين في المنطقة، اضطرت القيادة المركزية الأمريكية إلى الإعلان اليوم السبت عن جزء من خسائر الجيش الأمريكي في الهجمات الإيرانية على الأردن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت في بيان لها، أن الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران أمس على القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين، وفقدان جندي آخر، وإصابة أربعة جنود آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات في الأردن.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد ذكرت سابقاً أن الهجمات الإيرانية الأخيرة على القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن أسفرت عن إصابة 13 جندياً أمريكياً على الأقل.

وتقوم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عادةً، بهدف الحفاظ على معنويات العسكريين الأمريكيين وضمن سياسة الرقابة، بالإعلان عن أعداد الخسائر بشكل تدريجي ومتقطع.

وأعلنت "سنتكوم" أن عدداً آخر من العسكريين الأمريكيين أصيبوا أيضاً في الهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، وادّعت أن إصاباتهم لم تكن خطيرة، وأنهم عادوا إلى مهامهم.