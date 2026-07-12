إيران تحصد 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الأولمبياد الدولي للفيزياء 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الوطني لأولمبياد الفيزياء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقق إنجازا لافتا بحصوله على 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الدورة الـ 56 من الأولمبياد الدولي للفيزياء (IPhO 2026)، التي أُقيمت في مدينة بوكارامانغا الكولومبية خلال الفترة من 4 إلى 12 تموز/يوليو 2026.

وشهدت المنافسات مشاركة أكثر من 90 دولة وما يزيد على 400 طالب من مختلف أنحاء العالم، حيث أحرز "هيربد فودازي" و"كيان ضرابيان" و"محمد ميرمحمدي" الميداليات الذهبية، فيما نال "نيما كوشكي" و"أميرسام كوهربي" الميداليتين الفضيتين.

وسجّل المنتخب الوطني الإيراني لأولمبياد الفيزياء، بحصوله على 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، أفضل إنجاز له خلال العقدين الماضيين.

كما حقق الباحث الإيراني "كيان ضرابيان" إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بعدما أحرز المركز الأول في فئة التطبيق ضمن الأولمبياد الدولي للفيزياء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إيران، بينما ذهب المركز الأول لفئة التنظير إلى ممثل كوريا الجنوبية.

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