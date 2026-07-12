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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٣:٥٧ م

إيران تحصد 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الأولمبياد الدولي للفيزياء 2026

إيران تحصد 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الأولمبياد الدولي للفيزياء 2026

احرز المنتخب الوطني لأولمبياد الفيزياء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الدورة الـ 56 من الأولمبياد الدولي للفيزياء (IPhO 2026).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الوطني لأولمبياد الفيزياء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقق إنجازا لافتا بحصوله على 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الدورة الـ 56 من الأولمبياد الدولي للفيزياء (IPhO 2026)، التي أُقيمت في مدينة بوكارامانغا الكولومبية خلال الفترة من 4 إلى 12 تموز/يوليو 2026.

وشهدت المنافسات مشاركة أكثر من 90 دولة وما يزيد على 400 طالب من مختلف أنحاء العالم، حيث أحرز "هيربد فودازي" و"كيان ضرابيان" و"محمد ميرمحمدي" الميداليات الذهبية، فيما نال "نيما كوشكي" و"أميرسام كوهربي" الميداليتين الفضيتين.

إيران تحصد 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الأولمبياد الدولي للفيزياء 2026

وسجّل المنتخب الوطني الإيراني لأولمبياد الفيزياء، بحصوله على 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، أفضل إنجاز له خلال العقدين الماضيين.

كما حقق الباحث الإيراني "كيان ضرابيان" إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بعدما أحرز المركز الأول في فئة التطبيق ضمن الأولمبياد الدولي للفيزياء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إيران، بينما ذهب المركز الأول لفئة التنظير إلى ممثل كوريا الجنوبية.

/انتهى/

رمز الخبر 1972236
جواد ماستری فراهانی

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