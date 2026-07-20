وزير الداخلية الإيراني يتوجه إلى باكستان

وأفادت وكالة أنباء مهر، انه توجه وزير الداخلية إسكندر مومني إلى باكستان اليوم، 20 يوليو/تموز، بدعوة من وزير الداخلية في جمهورية باكستان الإسلامية، السيد محسن نقوي.

ويرافق وزير الداخلية خلال هذه الزيارة وفد يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والطرق والتنمية الحضرية والجهاد الزراعي، بالإضافة إلى والجمارك.

وسيُناقش خلال هذه الزيارة قضايا تطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعزيز التعاون الحدودي وتوسيع التعاون الاقتصادي والعبوري والزراعي بين البلدين، وذلك من خلال اجتماعات وجلسات مشتركة.

وتأتي هذه الزيارة تماشيًا مع توجيهات الرئيس بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

بعد باكستان، سيسافر وزير الداخلية مومني إلى نيودلهي بدعوة من وزير الداخلية الهندي للمشاركة في اجتماع لوزراء الداخلية ومسؤولي الطوارئ في الدول الأعضاء في مجموعة البريكس حول موضوع "الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية".