سفر أعضاء لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى يتوجهون بزيارة إلى المحافظات الجنوبية

أفادت وكالة مهر للأنباء، وتهدف هذه الزيارة إلى القيام بجولة ميدانية في محافظة هرمزغان والجزر الاستراتيجية في الخليج الفارسي، لدراسة القضايا الأمنية والدفاعية والحدودية والبحرية.

وسيتوجه أعضاء اللجنة، بعد زيارة مرقد شهداء كرمان، إلى محافظة هرمزغان، لتفقد الجزر والمناطق الساحلية، والاطلاع عن كثب على آخر أوضاع البنى التحتية، والقدرات، والإمكانات، والقضايا المتعلقة بأمن وتطوير هذه المنطقة.

وتأتي هذه الزيارات في إطار ممارسة الدور الرقابي لمجلس الشورى الإسلامي، والدراسة الميدانية للقضايا الاستراتيجية للبلاد.

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