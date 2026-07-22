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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:٥٦ م

سفر أعضاء لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى يتوجهون بزيارة إلى المحافظات الجنوبية

سفر أعضاء لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى يتوجهون بزيارة إلى المحافظات الجنوبية

قام أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في بداية زيارتهم إلى المحافظات الجنوبية للبلاد، بزيارة مرقد الفريق الشهيد حاج قاسم سليماني في محافظة كرمان، وذلك فور وصولهم صباح اليوم ، حيث قرأوا سورة الفاتحة وقدموا باقات الزهور احتراماً لمقام هذا الشهيد الرفيع.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وتهدف هذه الزيارة إلى القيام بجولة ميدانية في محافظة هرمزغان والجزر الاستراتيجية في الخليج الفارسي، لدراسة القضايا الأمنية والدفاعية والحدودية والبحرية.

وسيتوجه أعضاء اللجنة، بعد زيارة مرقد شهداء كرمان، إلى محافظة هرمزغان، لتفقد الجزر والمناطق الساحلية، والاطلاع عن كثب على آخر أوضاع البنى التحتية، والقدرات، والإمكانات، والقضايا المتعلقة بأمن وتطوير هذه المنطقة.

وتأتي هذه الزيارات في إطار ممارسة الدور الرقابي لمجلس الشورى الإسلامي، والدراسة الميدانية للقضايا الاستراتيجية للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1972500

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