متحدث القوات المسلحة: العدو لا يعلم أين ننتج الصواريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن العميد "شكارجي" أوضح في تصريح له أن العدو في الحرب المفروضة الثانية كان يعتقد أنه سيتمكن خلال أسبوع من إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، وفي الأسبوع التالي تقسيم إيران؛ مؤكدا أن الأعداء أرادوا في 7 و 8 كانون الثاني/يناير دمج الانقلاب مع الحرب العسكرية الشاملة، لكن الشعب الإيراني أحبط مخططهم.

ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إلى عمليات التقييم التي أُجريت داخل القوات المسلحة عقب عمليتي الوعد الصادق 1 و 2 ومناورات الاقتدار؛ مبينا أنه بعد هذه المراحل، تم تحديد وتصميم بنك أهداف لمواقع العدو الحساسة.

وتابع قائلا: إن القائد الشهيد كان قد وضع خططا شاملة خلال الحرب المفروضة الثالثة لتعويض غيابهم وغياب القادة، وإن الأمريكيين استخدموا ضد إيران كل الأسلحة التي كانوا قد أعدوها للحرب العالمية الثالثة، لكنهم لم يحققوا النجاح.

وأضاف العميد "شكارجي": على مدى أكثر من 20 عاما أُنشئ مركز باسم مركز البيانات (داتا سنتر) في الإمارات العربية المتحدة بمساعدة الأمريكيين والأوروبيين والكيان الصهيوني، إلا أن جهودهم التي استمرت عقدين للسيطرة على منطقة غرب آسيا بأكملها، بل وجزء من العالم، دُمّرت في هذه الحرب.

وأردف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بالقول: كان لديهم نحو 14 قاعدة رئيسية وواسعة وستراتيجية، إضافة إلى 3 قواعد مساندة في المنطقة، وقد فقدوها؛ أي أنهم خسروا في المجموع 17 قاعدة بالغة الأهمية، ما يعني تدمير استثمارات أكثر من خمسة عقود في هذه القواعد؛ مؤكدا أن الأعداء باتوا في حالة ارتباك رغم امتلاكهم جميع وسائل جمع المعلومات، ولا يعلمون أين نقوم بإنتاج الصواريخ.

وأضاف: إن ستراتيجية القوات المسلحة تتمثل في إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة غرب آسيا، ومع خروج أمريكا من المنطقة سيزول الكيان الصهيوني؛ قائلا: إننا نؤمن بأن لدينا إمام العصر والزمان (عج)، وفي غيابه فإن طاعة نائب الإمام (عج) واجب شرعي علينا، والتراجع أمام العدو أمر محرّم علينا.