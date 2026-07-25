محمد عبدالسلام: السعودية قد نصّبت نفسها عدواً لليمن، ولتصرفاتها عواقب خطيرة على أمنها واقتصادها

وافادت وكالة مهر للانباء ان عبدالسلام قال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "لقد كانت الغارة العدوانية على مطار صنعاء الدولي ليتذكر من كان ناسياً أن السعودية تصر على بقاء المطار مُغلقاً وألا يُفتح إلا بإذن ملكي وتصدر بياناً تُعلن فيه أنها تدافع عن السيادة اليمنية".

وأضاف "هكذا هي إسرائيل في حروبها العدوانية، وما أشبه السعودية بإسرائيل في كل شيء، كذباً وصلفاً وحقداً وعدوانية".

وأشار عبدالسلام، إلى أن الاختباء خلف البيانات وقرارات أممية ظالمة فُرضت بالعلاقات السعودية النفطية لا يمكن أن تحجب الحقيقة الساطعة أن حصارا جائرا يطال اليمن تقف خلفه مملكة عدوانية شنت حربا لثماني سنوات على اليمن وفشلت فيها وتريد تعويض خسارتها بالحصار الاقتصادي.

وتابع: "إن ما يجب على السعودية أن تعيه في هذه المرحلة أنها لسوء تقديرها قد نصّبت نفسها عدواً مبيناً لليمن، وأن إصرارها على المكابرة ورفض القبول للحق ستكون له عواقب خطيرة عليها وعلى أمنها وعلى اقتصادها".

ولفت رئيس الوفد الوطني المفاوض إلى أن خطوة الحظر البحري ليست سوى أولى الخطوات في معركة الحصار بالحصار، مشدداً على أن الشعب اليمني لن يترك حقه دون أن يأخذه بأي شكل من الأشكال .

/انتهى/