الأوروبيون يرفضون خطة أمريكا لمضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بوليتيكو أن حلفاء أمريكا الأوروبيين رفضوا دعم خطة الولايات المتحدة لتسيير دوريات مشتركة في مضيق هرمز، وأكدوا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مع إيران قبل الدخول في مثل هذه الخطط.

وأشار التقرير إلى أن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيت، قال إنه يسعى لإرضاء بريطانيا وفرنسا، لكنه يواجه شكوكًا من الحلفاء الأوروبيين.

ويذكر التقرير أن المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين يتطلعون إلى عقد اجتماع في لندن بشأن مضيق هرمز، لكن من غير المتوقع أن يُسفر الاجتماع عن إنجازات ملموسة. ولا يزال حلفاء الولايات المتحدة يشعرون بالاستياء من تجاهل الولايات المتحدة للتحذيرات الأوروبية السابقة بشأن العدوان العسكري على إيران. وهم يخشون المشاركة في هذه المهمة الخطيرة لأن البيت الأبيض لا يعتبرهم شركاء.

في السابق، فشلت خطة ترامب الإعلامية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

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