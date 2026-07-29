الأدميرال سياري: لن ت|سمح بأي تحرك في مضيق هرمز دون إذن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الأدميرال حبيب الله سياري، نائب الشؤون التنسيقية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى قدرات البحرية، قائلاً: الحمد لله، إن البحرية الإيرانية في حالة جيدة، ويتمتع أبناء هذه الحدود والأراضي بالسيطرة الكاملة على شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر عُمان.

وأكد الأدميرال سياري أن أفراد البحرية الإيرانية متواجدون بقوة في منطقة غرب آسيا، قائلاً: إن أبناءنا ثابتون، ولن يُسمح بأي تحرك في هذه المياه الاستراتيجية دون إذنهم.

أشار نائب الشؤون التنسيقية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوضع الأمني على حدود البلاد، قائلاً: "لحسن الحظ، الوضع الأمني جيد ومستقر على جميع الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد".

كما تحدث عن دور فكر الإمام خامنئي الشهيد (رضي الله عنه) في سلطة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "إن ما نملكه اليوم من سلطة وقدرة إنما هو بفضل تدبير وتوجيهات الإمام الشهيد الجليل".

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