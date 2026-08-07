توقف غير مسبوق لصادرات النفط السعودي إلى أميركا

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة بلومبرغ، استناداً إلى بيانات الحكومة الأميركية، أن صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة بلغت صفراً في شهر يوليو، وهو حدث لم يحدث خلال شهر كامل منذ عام 1985.

وبحسب التقرير، كانت المصافي الأميركية تشتري أكثر من 600 ألف برميل يومياً من النفط السعودي في الأشهر الأولى من العام الجاري، لكن هذا التدفق توقف الآن بشكل كامل.

وكتبت بلومبرغ أن هذا التطور يأتي في أعقاب الحرب الأميركية على إيران، التي أوقفت تقريباً تدفق النفط الخام من الخليج الفارسي.

وأضاف التقرير أن المصافي الأميركية لجأت إلى البحث عن مصادر بديلة للتعويض عن تراجع واردات النفط السعودي، ومن بينها النفط الخفيف المنتج من حقول النفط داخل الولايات المتحدة.

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