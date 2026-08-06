بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية حول "عملية واسعة وخاصة"

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن أنه سيصدر قريباً بياناً مهماً بشأن عملية عسكرية واسعة وخاصة.

وبحسب التقرير، من المرجح أن يتعلق البيان بعملية استهدفت خلالها حركة أنصار الله مواقع عسكرية للمرتزقة السعوديين في مأرب وحضرموت بقصف مكثف.

وأفادت شبكة الحدث السعودية، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة اليمنية على مواقع المرتزقة التابعين للسعودية في محافظتي حضرموت ومأرب، أسفر عن مقتل 45 شخصاً وإصابة العشرات.

وتأتي هذه التطورات في وقت أفادت وسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس بأن ما لا يقل عن 8 صواريخ أُطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه مواقع عسكرية للمرتزقة السعوديين في محافظتي مأرب وحضرموت.

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