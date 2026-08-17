رئیس الجمهوریة: تلاميذنا بإيمانهم وثقتهم قادرون على دفع إيران نحو التقدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن فعالية "إيران الرقمية" أقيمت اليوم الاثنين في طهران بحضور الرئيس "بزشكيان" ووزير الاتصالات وعدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، إلى جانب نخبة من المعلمين والتلاميذ. وأعرب رئيس الجمهورية عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية؛ واصفا تلاميذ البلاد بأنهم رأس مال إيران وثروتها وقوتها وأكد أن تنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية بصورة صحيحة يمكن أن تسهم في حل مشاكل البلاد.

وأكد الرئيس "بزشكيان" التزام الحكومة بتوفير البيئة اللازمة لنمو التلاميذ وازدهار مواهبهم؛ داعيا إياهم إلى الإيمان بقدراتهم واكتساب المعرفة بعمق، والاستعداد لتجاوز العقبات والمساهمة في تقدم إيران. كما شدد على ضرورة أن يؤدي الطلاب دورا فاعلا في المسؤولية الاجتماعية، وأن يكرسوا جهودهم لخدمة مجتمعهم ومناطقهم.

وفي معرض حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد رئيس الجمهورية أن الإفادة منه تتطلب العلم والمهارة والقدرة على تحويل الأفكار والمعرفة إلى حلول عملية؛ مشددا على أن الذكاء والعلم وحدهما لا يكفيان لمعالجة المشاكل.

وشدد الرئيس "بزشكيان" على ضرورة توفير البيئة اللازمة للنمو العلمي لجميع تلاميذ البلاد؛ قائلا: إن تلاميذنا بإيمانهم وثقتهم قادرون تجاوز جميع العقبات ودفع إيران نحو العزة والتقدم.وتابع: لتحقيق هذا التحول المؤثر، يكفي أن يكونوا يقظين، وأن ينظروا بوعي، وأن يتعلموا بعمق، وأن يخدموا أبناء المجتمع الذي يعيشون فيه، حتى نتمكن من التغلب على المشاكل.

وختم الرئيس "بزشكيان" تصريحاته بالتأكيد أن الحكومة تسعى إلى الإفادة من قدرات القطاع الخاص لخدمة جميع أبناء الشعب؛ مشددا على أن إيران ملك لجميع الإيرانيين ولا تنتمي إلى فئة أو تيار معين. وقال: إن التلاميذ هم صانعو مستقبل البلاد؛ داعيا إياهم إلى مواصلة العمل والاجتهاد من أجل خدمة الوطن ودفعه نحو مزيد من التقدم.